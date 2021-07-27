Минздрав одобрил испытания комбинации вакцин от ковида «Спутник Лайт» и Astra Zeneca

09:05 Источник: Эхо Москвы

Минздрав одобрил клинические испытания в России комбинации вакцин от ковида «Спутник Лайт» и Astra Zeneca. Первую и вторую фазу проведут на базе НИИ гриппа Минздрава, в петербургском государственном медуниверситете имени Павлова и в клиниках «Медси» до марта следующего года на 150 добровольцах. Им будут колоть по одному уколу спутника и по одному – астразенеки. Эхо Москвы