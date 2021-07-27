Прямая линия связи между КНДР и Южной Кореей восстановлена - Reuters

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР и Республика Корея восстановили во вторник свою некогда отключенную прямую линию связи. Об этом со ссылкой на источник в южнокорейском правительстве сообщило агентство Рейтер.

Согласно его сведениям, официальное заявление по данному поводу будет сделано в ближайшее время. Подробности не приводятся.