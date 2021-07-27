Швейцарки заняли весь пьедестал в соревнованиях по маунтинбайку на Олимпийских играх

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швейцарка Йоланда Нефф стала победительницей в заезде по пересеченной местности в соревнованиях по маунтинбайку на Олимпийских играх в Токио.

Спортсменка преодолела дистанцию 20,55 км за 1 час 15 минут 46 секунд. Второе и третье места заняли ее соотечественницы Сина Фрей (отставание 1 минута 11 секунд) и Линда Индерганд (+1.19).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.