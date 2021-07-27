0
0
147
НОВОСТИ

В Токио за сутки выявлено рекордные 2 848 случаев инфицирования COVID-19 - ТВ

12:20 27.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Токио, где в настоящий момент проходят летние Олимпийские игры, выявили за прошедшие сутки 2 848 случаев заражения новым коронавирусом, что стало рекордом соответствующего показателя. Об этом во вторник сообщил телеканал Эн-эйч-кей.

Предыдущий максимум был зафиксирован в столице Японии 7 января - 2 520 случаев инфицирования.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 27.07.2021
Японское космическое агентство провело успешное испытание ракеты с новым двигателем
0
51
13:30 27.07.2021
Специальные поезда «Ласточка» будут организованы для гостей форума «Армия-2021»
0
49
13:20 27.07.2021
В РФ могут обязать указывать класс энергоэффективности жилья при продаже
0
72
13:05 27.07.2021
В Думу внесен проект о запрете тратить детские пособия на алкоголь и табак
0
98
13:00 27.07.2021
Регионы РФ не могут быть предметом сделок - Песков
0
106
12:50 27.07.2021
Сбер поможет повысить финансовую грамотность людей с инвалидностью
0
123
12:32 27.07.2021
ЕС достиг своей цели - вакцинировал 70% взрослого населения хотя бы одной дозой - глава ЕК
0
152
12:05 27.07.2021
В Москве впервые с 26 июня зарегистрировали менее 100 смертей из-за коронавируса за сутки
0
181
12:02 27.07.2021
Светлана Разворотнева прошла ревакцинацию препаратом “Спутник Лайт”
0
182
12:00 27.07.2021
В России выявили 23 032 случая заражения коронавирусом за сутки
0
169

Возврат к списку