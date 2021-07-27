В Токио за сутки выявлено рекордные 2 848 случаев инфицирования COVID-19 - ТВ
12:20 27.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Токио, где в настоящий момент проходят летние Олимпийские игры, выявили за прошедшие сутки 2 848 случаев заражения новым коронавирусом, что стало рекордом соответствующего показателя. Об этом во вторник сообщил телеканал Эн-эйч-кей.
Предыдущий максимум был зафиксирован в столице Японии 7 января - 2 520 случаев инфицирования.
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