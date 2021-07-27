Светлана Разворотнева прошла ревакцинацию препаратом “Спутник Лайт”

12:02

Фото Екатерины Бибиковой

, советник мэра г. Москвы по вопросам ЖКХ прошла ревакцинацию в одной из Московских поликлиник, объяснив необходимость данного шага сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с появлением новых штаммов, и заботой о близких. Ранее общественница уже сообщала что прошла вакцинацию в декабре прошлого года вместе со всеми членами своей семьи.

Рассказывая о результатах, она отметила:“Прививку мы перенесли легко и до сих пор никто из нас коронавирусом не болел, хотя я нахожусь в постоянном контакте с огромным количеством людей и многие из моих непривитых коллег перенесли болезнь. Сейчас пандемическая ситуация обострилась, осенью она может стать еще сложнее и к этому лучше подготовится заранее - обезопасить себя и других. Поэтому я приняла решение ревакцинироваться”, — рассказывая о результатах отметила общественница.

Светлана Разворотнева прошла ревакцинацию Городской поликлинике № 20 препаратом Спутник Лайт, не требующим повторного введения вакцины, с соблюдением всех правил процедуры. Как отмечает советник мэра по вопросам ЖКХ, коронавирус серьезно изменил привычный жизненный уклад, появляются новые разновидности инфекции. Опасность и угроза общественному здоровью будет сохраняться до тех пор, пока большинство россиян не вакцинируется, — считает Разворотнева.

Из-за активных мутаций коронавирус быстро приспосабливается к новым условиям, по этой причине врачи советуют через полгода после введения первого компонента вакцины пройти ревакцинацию. После улучшения эпидемиологической ситуации вакцинацию планируется проводить раз в год.