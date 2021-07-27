Стоимость овощей "борщевого набора" в РФ снижается - Минсельхоз
15:00 27.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минсельхоз отмечает снижение стоимости овощей "борщевого набора" в России как в опте, так и в рознице. Об этом говорится в сообщении министерства со ссылкой на его главу Дмитрия Патрушева.
"Как отметил глава ведомства, сейчас в целом цены на овощи борщевого набора как у сельхозпроизводителей, так и в рознице имеют тенденцию к снижению. В том числе с появлением нового урожая за неделю подешевели картофель, морковь и лук", - отмечается в сообщении.
В Минсельхозе напомнили, что на прошлой неделе ситуация на продовольственном рынке стала предметом обсуждения на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. В том числе были представлены механизмы для стабилизации цен на борщевой набор, которые в частности включают системную работу на региональном уровне.
Патрушев также напомнил, что в начале текущего года правительство рекомендовало субъектам активно развивать нестационарную торговлю и обеспечить максимальную доступность ярмарок, рынков и других точек сбыта для сельхозтоваропроизводителей и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства. Кроме того, на прошлой неделе соответствующее обращение было направлено в регионы Минсельхозом.
"В сезон сбора урожая овощей данное направление должно в буквальном смысле выйти на передовую. Уделите этому самое пристальное внимание. Выстраивать работу следует не по формальному признаку, когда ярмарки в принципе есть, но находятся они на периферии и мало кому удобны. Продумайте точки в "проходных" местах", - сказал министр, отметив, что это требует совместной проработки с другими региональными ведомствами.
НОВОСТИ
- 15:12 27.07.2021
- Чечня ввела обязательную вакцинацию для госслужащих, работников туротрасли и СМИ
- 14:58 27.07.2021
- Анастасия Ракова поздравила сотрудников МФЦ с профессиональным праздником
- 14:32 27.07.2021
- Кенийцы подали иск против армии Великобритании
- 14:22 27.07.2021
- Сбером опубликована Политика в области устойчивого развития и ESG
- 14:12 27.07.2021
- В Нью-Йорке введена обязательная вакцинация для госслужащих
- 14:00 27.07.2021
- РФ пока не может справиться с ковидом из-за не слишком высоких темпов вакцинации - Песков
- 13:32 27.07.2021
- Японское космическое агентство провело успешное испытание ракеты с новым двигателем
- 13:30 27.07.2021
- Специальные поезда «Ласточка» будут организованы для гостей форума «Армия-2021»
- 13:20 27.07.2021
- В РФ могут обязать указывать класс энергоэффективности жилья при продаже
- 13:05 27.07.2021
- В Думу внесен проект о запрете тратить детские пособия на алкоголь и табак
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать