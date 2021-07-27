Быстрое восстановление секторов экономики РФ сопровождается ростом инфляции - Путин

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин отмечает, что инфляция в стране незначительно превысила целевые ориентиры. При этом глава государства указал на необходимость выверенных и сбалансированных шагов финансовых властей.

"В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда, как и за рубежом <...> также сопровождается ростом инфляции, которая пусть не столь значительна, но все же выходит за наши целевые ориентиры", - отметил Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник.

По его словам, "важно, чтобы все предпринимаемые шаги были скоординированы, выверены и сбалансированы". "Уверен, что именно так мы и будем действовать", - обратился президент к участникам совещания.