В РФ укрывается больше всего хакеров, но власти не причастны к кибератакам на США - Минюст
18:40 27.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия находится во главе списка стран, на территории которых, по версии американской стороны, укрываются киберпреступники, однако в Вашингтоне не считают, что российские власти стоят за их атаками на США. Об этом заявил во вторник заместитель помощника генерального прокурора США Ричард Даунинг на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса.
"Конечно, Россия возглавляет этот список", - утверждал он, говоря о "странах, которые укрывают" на своей территории киберпреступников.
Сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) в ответ предложил Даунингу перечислить список стран, которые "помогают и содействуют атакам с использованием вирусов-вымогателей или другим киберпреступлениям", предположив, что Россия также стоит в этом списке на первом месте. "Помогать и способствовать - эти термины имеют четкое юридическое определение, и я бы не сказал, что правительство России стоит за этими атаками", - ответил на это заместитель помощника генпрокурора. По его мнению, Москва скорее "не делает того, что могла бы делать", чтобы предотвращать такие кибератаки.
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