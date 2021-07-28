В Москве задержали главу столичного отделения "Другой России" Ольгу Шалину

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские задержали в Москве руководителя столичного отделения незарегистрированной партии "Другая Россия" Ольгу Шалину, сообщил ТАСС координатор партии Михаил Аксель.

"Ольгу Шалину задержали сотрудники 2-го спецполка полиции на Нахимовском проспекте. Мы считаем, что это связано с нашей акцией, которая намечена на 31 июля", - сказал Аксель.

23 июня Кунцевский суд Москвы арестовал Шалину на 15 суток за неподчинение требованию сотрудника полиции.