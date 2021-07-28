Необходимы специальные условия оказания медицинской помощи старшему поколению, считает Александр Румянцев
19:31 28.07.2021
|
Фото из личного архива А. Румянцева
Такое мнение он выразил в ходе обсуждения «Современное доступное здравоохранение — приоритет Народной программы», прошедшего на базе Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия».
«Столичная медицина уже сделала первый шаг в сторону пациентов старшего возраста. В Москве в рамках эксперимента выделили группу пациентов с тремя или более диагнозами, каждый из которых требует особого подхода. Таких людей наблюдают самые опытные терапевты, ведь пациентам с множественными диагнозами важно не только назначать лечение, но и его отменять», — говорит доктор Румянцев.
Он считает комплексный подход к проблемам здоровья пожилых людей наиболее конструктивным, сочетание взаимодействия медицинской и социальной службы по мнению специалиста, пошло бы на пользу представителям пожилого слоя населения старше 60 лет, которое на сегодняшний день в РФ насчитывает 35%.
Главный врач больницы №40 Денис Проценко, в свою очередь, обратил внимание на разработку общероссийского стандарта первичной медицинской помощи. По мнению Проценко первичен пациент, а не амбулаторная карта.
НОВОСТИ
- 19:55 28.07.2021
- Байден: Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме...
- 19:46 28.07.2021
- Среди привившихся от COVID-19 москвичей разыграли еще пять автомобилей
- 19:19 28.07.2021
- По предварительным оценкам аналитиков прибыль Сбербанка по итогам 2021 года может превысить 1 триллион рублей
- 19:15 28.07.2021
- Рост цен на бензин опережает инфляцию - Росстат
- 19:00 28.07.2021
- Венгрия будет принимать сертификаты о прививке российскими вакцинами для визы
- 17:40 28.07.2021
- Коронавирус в последние полгода стал мутировать активнее - Попова
- 17:35 28.07.2021
- Тимофеем Баженовым предложены способы по улучшению качества школьного питания
- 17:12 28.07.2021
- В Москве задержали главу столичного отделения "Другой России" Ольгу Шалину
- 17:02 28.07.2021
- Сбер провел серию отраслевых ESG-риск-саммитов
- 17:00 28.07.2021
- Кремль с сожалением констатирует, что США не партнеры, а оппоненты России - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать