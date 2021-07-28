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НОВОСТИ

Необходимы специальные условия оказания медицинской помощи старшему поколению, считает Александр Румянцев

19:31 28.07.2021

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Фото из личного архива А. Румянцева
Александр Румянцев, академик РАН, президент Центра им. Д. Рогачева уверен в необходимости создания в поликлиниках условий для комфортного обслуживания лиц пожилого возраста. Специалисты-геронтологи, специальный прививочный календарь для пожилых людей, развитая социальная служба - все они, по мнению эксперта,  призваны улучшить состояние здоровья пациентов старшего возраста.  
 Такое мнение он выразил  в ходе обсуждения «Современное доступное здравоохранение — приоритет Народной программы», прошедшего на базе Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия».

«Столичная медицина уже сделала первый шаг в сторону пациентов старшего возраста. В Москве в рамках эксперимента выделили группу пациентов с тремя или более диагнозами, каждый из которых требует особого подхода. Таких людей наблюдают самые опытные терапевты, ведь пациентам с множественными диагнозами важно не только назначать лечение, но и его отменять», — говорит доктор Румянцев.

Он считает  комплексный подход к проблемам здоровья пожилых людей наиболее конструктивным, сочетание взаимодействия медицинской и социальной службы по мнению специалиста, пошло бы на пользу представителям пожилого слоя населения старше 60 лет, которое на сегодняшний день в РФ насчитывает 35%.

 Главный врач больницы №40 Денис Проценко, в свою очередь, обратил внимание на разработку  общероссийского стандарта первичной медицинской помощи. По мнению Проценко первичен пациент, а не амбулаторная карта.

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