В Москве ожидается облачная погода, небольшой дождь и до 27 градусов тепла
08:20 29.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Днем в столице будет 25-27 градусов тепла. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до плюс 16 градусов.
Ветер западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба. В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах плюс 23-28 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 13 градусов.
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