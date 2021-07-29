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В Москве ожидается облачная погода, небольшой дождь и до 27 градусов тепла

08:20 29.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 27 градусов прогнозируют в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 25-27 градусов тепла. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до плюс 16 градусов.

Ветер западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба. В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах плюс 23-28 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 13 градусов.

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