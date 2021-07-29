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В результате лесных пожаров в Турции погибли не менее трех человек

16:12 29.07.2021 Источник: Эхо Москвы

Не менее трех человек погибли в результате лесных пожаров в Турции, около 60 госпитализированы. Власти утверждают, что полностью контролируют ситуацию. При этом в некоторых курортных городах чувствуется задымление. Один из турецких телеканалов сообщил, что из людей эвакуируют из отелей в Мармарисе. Он показывает кадры, на которых видно, как горит лес в непосредственной близости от зданий.  Эхо Москвы

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