Россиянам дают четыре дня, чтобы отметить ПЦР-тест после поездки за границу

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне, прибывающие из-за границы, должны загрузить результаты ПЦР-тестов на сайт "Госуслуги" в течение четырех дней после прибытия, следует из приказа главного государственного санитарного врача РФ. Приказ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что с 30 июля россияне, прибывающие из других стран, должны разместить результаты ПЦР-тестов на едином портале государственных услуг в течение четырех календарных дней, а не трех, как сейчас.