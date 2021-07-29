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НОВОСТИ

Россиянам дают четыре дня, чтобы отметить ПЦР-тест после поездки за границу

21:45 29.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне, прибывающие из-за границы, должны загрузить результаты ПЦР-тестов на сайт "Госуслуги" в течение четырех дней после прибытия, следует из приказа главного государственного санитарного врача РФ. Приказ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что с 30 июля россияне, прибывающие из других стран, должны разместить результаты ПЦР-тестов на едином портале государственных услуг в течение четырех календарных дней, а не трех, как сейчас.

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