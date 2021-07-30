0
0
66
НОВОСТИ

Первую партию воды добыли из источников под Азовским морем - Хуснуллин

17:32 30.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая партия пресной воды добыта из находящихся под Азовским морем источников. В данный момент проверяется ее качество, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Сегодня нам доложили, что с Азовского моря первую партию воды добыли. Сейчас ее проверяют на состояние", - сказал Хуснуллин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 30.07.2021
В Госдуме призвали Лукашенко признать российский Крым
0
81
17:37 30.07.2021
Евгений Попов намерен содействовать установке памятника князю Александру Невскому
0
106
17:12 30.07.2021
КПРФ обжаловала снятие Грудинина с выборов в Верховном суде
0
136
17:00 30.07.2021
Танкер Mercer Street сейчас под контролем экипажа и следует в безопасный порт - оператор
0
142
16:52 30.07.2021
10 лет развития и 50 млн зарегистрированных участников: Андрей Писарев рассказал о программе лояльности «СберСпасибо»
0
166
16:32 30.07.2021
Белоруссия не обращалась к РФ по поводу возможности размещения российских ВС - Песков
0
198
16:12 30.07.2021
Британец и гражданин Румынии погибли при нападении на танкер Mercer Street
0
245
16:00 30.07.2021
Полиция проверяет информацию о минировании офиса президента Украины - СМИ
0
204
15:50 30.07.2021
В Подмосковье начали выпускать вакцину «ЭпиВакКорона»
0
215
15:32 30.07.2021
Суд ЕС лишил Пучдемона депутатской неприкосновенности - СМИ
0
210

Возврат к списку