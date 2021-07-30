Первую партию воды добыли из источников под Азовским морем - Хуснуллин

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая партия пресной воды добыта из находящихся под Азовским морем источников. В данный момент проверяется ее качество, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Сегодня нам доложили, что с Азовского моря первую партию воды добыли. Сейчас ее проверяют на состояние", - сказал Хуснуллин.