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Путин постановил создать межведомственную комиссию по историческому просвещению, ее возглавит Мединский

20:00 30.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии по историческому просвещению. Председателем комиссии назначен помощник президента Владимир Мединский, следует из документа, опубликованного в пятницу на официальном портале правовой информации.

"В целях обеспечения планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов Российской Федерации, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории, постановляю образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению. <...> Назначить председателем межведомственной комиссии по историческому просвещению помощника президента Российской Федерации Мединского В. Р.", - указано в документе.

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