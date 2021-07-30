Путин постановил создать межведомственную комиссию по историческому просвещению, ее возглавит Мединский
20:00 30.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии по историческому просвещению. Председателем комиссии назначен помощник президента Владимир Мединский, следует из документа, опубликованного в пятницу на официальном портале правовой информации.
"В целях обеспечения планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов Российской Федерации, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории, постановляю образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению. <...> Назначить председателем межведомственной комиссии по историческому просвещению помощника президента Российской Федерации Мединского В. Р.", - указано в документе.
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