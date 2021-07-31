Доход в 0 рублей задекларировал депутат, который советовал меньше питаться

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Илья Гаффнер, советовавший россиянам меньше питаться в кризис, заработал в 2020 году 0 рублей. Это следует из данных, опубликованных на сайте собрания.



Согласно им, депутат задекларировал 0 рублей годового дохода. У него в пользовании находится квартира площадью 66,6 кв. м. Кроме того, две квартиры площадью от 80 до 201,7 кв. м находятся в пользовании двух несовершеннолетних детей Гаффнера.



В 2019 году депутат задекларировал 0,04 рубля годового дохода.



