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НОВОСТИ

На экспорт за пределы ЕАЭС на черные и цветные металлы вводятся пошлины

09:00 01.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия вводит с 1 августа по 31 декабря 2021 года пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а так же продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза.

Пошлина распространяется на широкую номенклатуру продукции - прокат, арматуру, заготовки, проволоку, слитки, а также медь, никель и алюминий низкой степени передела. При этом предусматривается комбинированная пошлина, которая будет состоять из базовой ставки (в 15%) и специфической, которая будет рассчитываться в долларах за тонну.

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