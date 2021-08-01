На экспорт за пределы ЕАЭС на черные и цветные металлы вводятся пошлины

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия вводит с 1 августа по 31 декабря 2021 года пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а так же продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза.

Пошлина распространяется на широкую номенклатуру продукции - прокат, арматуру, заготовки, проволоку, слитки, а также медь, никель и алюминий низкой степени передела. При этом предусматривается комбинированная пошлина, которая будет состоять из базовой ставки (в 15%) и специфической, которая будет рассчитываться в долларах за тонну.