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В Анапе бензовоз столкнулся с электричкой

11:10 01.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столкновение грузовика с электричкой произошло в Анапе, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"1 августа в 08:30 по адресу: город Анапа, поселок Виноградный, улица Красная, 29-летний водитель бензовоза "Нефаз", осуществляя перевозку дизельного топлива, допустил проезд железнодорожного переезда на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с электричкой, следующей из Керчи в Анапу. В результате совершения дорожно- транспортного происшествия водитель бензовоза "Нефаз" с различными травмами доставлен в городскую больницу", - написано в сообщении.

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