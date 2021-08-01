В Анапе бензовоз столкнулся с электричкой

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столкновение грузовика с электричкой произошло в Анапе, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"1 августа в 08:30 по адресу: город Анапа, поселок Виноградный, улица Красная, 29-летний водитель бензовоза "Нефаз", осуществляя перевозку дизельного топлива, допустил проезд железнодорожного переезда на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с электричкой, следующей из Керчи в Анапу. В результате совершения дорожно- транспортного происшествия водитель бензовоза "Нефаз" с различными травмами доставлен в городскую больницу", - написано в сообщении.