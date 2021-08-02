Более 500 населенных пунктов на Украине обесточены из-за непогоды, задерживаются поезда

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильный дождь и гроза стали причиной отключения от электроснабжения 529 населенных пунктов на Украине. Об этом сообщила в понедельник Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).



"В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередачи обесточены 529 населенных пунктов в семи областях", - говорится в сообщении. Без электроснабжения остались ряд населенных пунктов в Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Черниговской и Житомирской областях. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады областных энергетических компаний.



Из-за непогоды на западе Украины, как сообщила пресс- служба "Укржелдороги", произошел обрыв контактной линии сети, вследствие чего задерживаются девять поездов. Максимальное время опоздания - почти три часа.



