Добрые отношения России с США и Западом возможны - Нарышкин
13:10 02.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Взаимодействие разведслужб [РФ и США] по конкретному направлению [борьба с терроризмом] еще и еще раз подтверждает такую объективную необходимость добрых отношений между Россией и так называемым Западом, - сказал он. - Я не считаю, что они невозможны, но путь к установлению добрых отношений очень долгий, он потребует больших усилий и большой воли с той и с другой стороны".
Нарышкин назвал состоявшийся 16 июня в Женеве саммит РФ - США первым скромным шагом в этом направлении. "Нельзя его переоценивать, ну и недооценивать тоже нельзя. Понятно, что одна из причин состоит во внутриполитической борьбе внутри Соединенных Штатов Америки", - указал он.
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