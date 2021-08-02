Решение Польши принять белорусскую спортсменку Тимановскую поддержали в ЕС

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз приветствует решение Польши принять белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую. Об этом сообщил в понедельник ТАСС представитель внешнеполитической службы ЕС.



"Евросоюз полностью солидарен со спортсменкой Кристиной Тимановской и поддерживает действия европейских государств, включая Польшу, готовых оказать ей помощь", - заявил он.



Во внешнеполитической службе ЕС заявили, что считают "попытку репатриации белорусской спортсменки еще одним свидетельством жестокости репрессий" в Белоруссии.



