Решение Польши принять белорусскую спортсменку Тимановскую поддержали в ЕС
19:10 02.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Евросоюз полностью солидарен со спортсменкой Кристиной Тимановской и поддерживает действия европейских государств, включая Польшу, готовых оказать ей помощь", - заявил он.
Во внешнеполитической службе ЕС заявили, что считают "попытку репатриации белорусской спортсменки еще одним свидетельством жестокости репрессий" в Белоруссии.
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