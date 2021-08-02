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НОВОСТИ

На московских заправках продолжают расти цены

21:10 02.08.2021 Источник: Интерфакс

Средние цены на автомобильных заправках Москвы за неделю с 25 июля по 2 августа продолжают расти, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

Так, по данным на 2 августа, стоимость Аи-92 выросла на 5 копеек - до 45,81 руб./л, цена Аи-95 подросла ещё на 7 копеек - до 50,79 руб./л., дизтопливо подорожало также на 7 копеек - до 49,82 руб./л.

В целом плавный, с небольшими остановками, но фактически безостановочный рост цен на АЗС Москвы продолжается с конца 2020 года - вслед за оптовыми ценами. При этом в оптовом сегменте отмечается более значительная волатильность - с середины июня биржевые цены безостановочно росли 5 недель.

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