На московских заправках продолжают расти цены
21:10 02.08.2021 Источник: Интерфакс
Так, по данным на 2 августа, стоимость Аи-92 выросла на 5 копеек - до 45,81 руб./л, цена Аи-95 подросла ещё на 7 копеек - до 50,79 руб./л., дизтопливо подорожало также на 7 копеек - до 49,82 руб./л.
В целом плавный, с небольшими остановками, но фактически безостановочный рост цен на АЗС Москвы продолжается с конца 2020 года - вслед за оптовыми ценами. При этом в оптовом сегменте отмечается более значительная волатильность - с середины июня биржевые цены безостановочно росли 5 недель.
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