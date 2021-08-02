0
0
0
НОВОСТИ

Седьмой пострадавший на химкомбинате в Ростовской области скончался

21:20 02.08.2021 Источник: Спорт-Экспресс/Интерфакс

Число жертв пожара на химкомбинате "Каменский" в Ростовской области увеличилось до семи, скончался последний из пострадавших, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В реанимации умер последний из пострадавших. Таким образом, число жертв инцидента составило семь человек: две женщины и пять мужчин", - сказал собеседник агентства.

Семеро сотрудников химкомбината "Каменский" в городе Каменск-Шахтинский 29 июля получили ожоги в результате аварии и пожара. Все были госпитализированы в тяжелом состоянии. Сначала скончался один из пострадавших, затем стало известно о смерти еще пятерых человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:10 02.08.2021
На московских заправках продолжают расти цены
0
47
20:20 02.08.2021
Больше всего преступлений в Москве и Московской области совершают мигранты - ГП РФ
0
135
20:10 02.08.2021
Из-за инцидента с японским танкером посол Румынии вызван в МИД Ирана
0
135
19:30 02.08.2021
В 2021 году около 4 млн россиян могут посетить Турцию - АТОР
0
178
19:10 02.08.2021
Решение Польши принять белорусскую спортсменку Тимановскую поддержали в ЕС
0
214
18:40 02.08.2021
Налоговый вычет на фитнес означает признание расходов на спорт социально значимыми, считает Романенко
0
214
18:30 02.08.2021
Более 200 млн евро выплатили пострадавшим от наводнений гражданам ФРГ
0
218
18:20 02.08.2021
За подделку справок о ПЦР-тестах полиция задержала жительницу Ижевска
0
262
17:50 02.08.2021
CAS оставил в силе решение белорусского НОК об отстранении Тимановской от Олимпиады
0
336
17:40 02.08.2021
Новый стандарт первичной медпомощи потребует квалифицированных врачей — академик Румянцев
0
255

Возврат к списку