Седьмой пострадавший на химкомбинате в Ростовской области скончался
21:20 02.08.2021 Источник: Спорт-Экспресс/Интерфакс
"В реанимации умер последний из пострадавших. Таким образом, число жертв инцидента составило семь человек: две женщины и пять мужчин", - сказал собеседник агентства.
Семеро сотрудников химкомбината "Каменский" в городе Каменск-Шахтинский 29 июля получили ожоги в результате аварии и пожара. Все были госпитализированы в тяжелом состоянии. Сначала скончался один из пострадавших, затем стало известно о смерти еще пятерых человек.
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