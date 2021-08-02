Седьмой пострадавший на химкомбинате в Ростовской области скончался

21:20 Источник: Спорт-Экспресс/Интерфакс

Число жертв пожара на химкомбинате "Каменский" в Ростовской области увеличилось до семи, скончался последний из пострадавших, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.



"В реанимации умер последний из пострадавших. Таким образом, число жертв инцидента составило семь человек: две женщины и пять мужчин", - сказал собеседник агентства.



Семеро сотрудников химкомбината "Каменский" в городе Каменск-Шахтинский 29 июля получили ожоги в результате аварии и пожара. Все были госпитализированы в тяжелом состоянии. Сначала скончался один из пострадавших, затем стало известно о смерти еще пятерых человек.



