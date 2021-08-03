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По делу Тимановской МОК начинает собственное расследование

08:20 03.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный олимпийский комитет (МОК) начинает собственное расследование по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Об этом журналистам сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс.

НОК Белоруссии объявил 1 августа, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Планировалось, что она выступит в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. В связи с отсутствием необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4х400 м были отстранены две белорусские бегуньи. Тренерским штабом было принято решение задействовать в эстафете Тимановскую, спортсменка в соцсетях подвергла критике такое решение.

"Мы ожидаем отчет от НОК Белоруссии сегодня. Мы решили начать официальное расследование, нам нужно установить факты, всех, кто вовлечен в это дело. Это займет время", - сообщил Адамс.

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