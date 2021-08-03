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НОВОСТИ

Из-за грозы в Москве упало около 30 деревьев, повреждены машины

09:10 03.08.2021 Источник: Интерфакс

Из-за непогоды в столице, по предварительным данным, было повалено почти 30 деревьев, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник, знакомый с ситуацией.

"Упавшими деревьями повреждено порядка 15 автомобилей. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Другой источник "Интерфакса" подчеркнул, что порывистый ветер не нанес ущерба городской инфраструктуре.

"В городе отмечались несколько скоплений воды после сильного ливня. Системы жизнеобеспечения и общественный транспорт в грозу работали штатно", - пояснил он.

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