Из-за грозы в Москве упало около 30 деревьев, повреждены машины

09:10 Источник: Интерфакс

Из-за непогоды в столице, по предварительным данным, было повалено почти 30 деревьев, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник, знакомый с ситуацией.



"Упавшими деревьями повреждено порядка 15 автомобилей. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.



Другой источник "Интерфакса" подчеркнул, что порывистый ветер не нанес ущерба городской инфраструктуре.



"В городе отмечались несколько скоплений воды после сильного ливня. Системы жизнеобеспечения и общественный транспорт в грозу работали штатно", - пояснил он.



