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Из-за подъема воды на участке Транссиба в Амурской области РЖД ограничили движение поездов

11:10 03.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РЖД из-за резкого подъема уровня воды ограничили движение поездов на участке Транссиба Бурея - Домикан в Амурской области. Об этом говорится в официальном Telegram-канале холдинга.

"Сегодня из-за существенного подъема уровня воды в реках железнодорожники были вынуждены ограничить движение поездов в Амурской области. Поезда на этом участке временно пропускают по одному пути", - сообщили в компании.

На месте работают противоразмывные поезда со станций Завитая, Белогорск, Михайло-Чесноковская, Бурея, Ахара и более 280 сотрудников путевого комплекса.

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