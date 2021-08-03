Из-за подъема воды на участке Транссиба в Амурской области РЖД ограничили движение поездов

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РЖД из-за резкого подъема уровня воды ограничили движение поездов на участке Транссиба Бурея - Домикан в Амурской области. Об этом говорится в официальном Telegram-канале холдинга.



"Сегодня из-за существенного подъема уровня воды в реках железнодорожники были вынуждены ограничить движение поездов в Амурской области. Поезда на этом участке временно пропускают по одному пути", - сообщили в компании.



На месте работают противоразмывные поезда со станций Завитая, Белогорск, Михайло-Чесноковская, Бурея, Ахара и более 280 сотрудников путевого комплекса.

