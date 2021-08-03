В Подмосковье столкнулись пять легковушек и автобус, два человека пострадали
12:10 03.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"На Домодедовском шоссе попутно столкнулись пять легковушек и маршрутный автобус. В легковушках двое пострадавших, но они отказались от госпитализации", - сказал собеседник агентства.
На месте работают сотрудники ДПС.
НОВОСТИ
- 12:20 03.08.2021
- В боях в провинции Афганистана погибли около 40 мирных жителей
- 11:30 03.08.2021
- С конца апреля в Москве зафиксированы минимальные число случаев заболевания COVID-19
- 11:20 03.08.2021
- После ДТП на юге Турции четверо россиян остаются в тяжелом состоянии
- 11:10 03.08.2021
- Из-за подъема воды на участке Транссиба в Амурской области РЖД ограничили движение поездов
- 10:20 03.08.2021
- Собянин обсудил на встрече с кандидатами «ЕР» роль партии в развитии страны
- 10:20 03.08.2021
- В Узбекистане подписан закон позволяющий отстранять непривитых сотрудников от работы
- 10:10 03.08.2021
- С марта 2022 года работать авиамеханиками и обслуживать самолеты разрешено женщинам - Минтруд
- 09:20 03.08.2021
- За последние дни сотрудникам посольства США получили 22 российские визы - Антонов
- 09:10 03.08.2021
- Из-за грозы в Москве упало около 30 деревьев, повреждены машины
- 08:20 03.08.2021
- По делу Тимановской МОК начинает собственное расследование
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать