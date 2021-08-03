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В Подмосковье столкнулись пять легковушек и автобус, два человека пострадали

12:10 03.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авария с участием пяти легковых автомобилей и автобуса произошла в Домодедовском городском округе Подмосковья, два человека получили легкие ранения. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На Домодедовском шоссе попутно столкнулись пять легковушек и маршрутный автобус. В легковушках двое пострадавших, но они отказались от госпитализации", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ДПС.

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