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В странах Западной Европы вспышка COVID-19 пошла на спад

13:10 03.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вспышку коронавирусной инфекции в странах Западной Европы, во время которой заболеваемость с начала лета выросла в несколько раз, удалось локализовать, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Однако, несмотря на снижение темпов распространения инфекции, они все еще заметно выше, чем в начале и середине июня.

При этом смертность в большинстве западноевропейских государств значительно ниже, чем была во время предыдущих подъемов заболеваемости. Эксперты связывают это с достаточно высокими темпами вакцинации населения против коронавируса.



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