Украина получит от Британии два тральщика которым уже по 20 лет
22:30 04.08.2021
Великобритания вывела из состава флота два минных тральщика класса Sandown ("Сэндаун"), которые будут переданы ВМС Украины. Как говорится в сообщении, распространенном в среду пресс- службой британских Королевских ВМС, речь идет о кораблях Blyth ("Блайт") и Ramsey ("Рамзи").
Первый прослужил британскому флоту 20 лет, второй - 21 год. Каждый прошел свыше 175 тыс. морских миль.
"Они обеспечивали поддержку операций на Ближнем Востоке и у берегов Соединенного Королевства, участвовали в миссиях НАТО в Средиземноморье и Северной Европе", - говорится в документе. В британских ВМС отмечают, что после завершения необходимых работ оба судна будут переданы Украине в соответствии с меморандумом о реализации совместных британо- украинских проектов в сфере морского партнерства.
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