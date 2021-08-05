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Для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана в Тегеран прилетел Володин

10:10 05.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в четверг в Тегеран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация ИРИБ.

Отмечается, что вместе с Володиным в страну прибыла делегация из высокопоставленных чиновников.

Инаугурация избранного президента Ирана пройдет в четверг в 17:00 (15:30 мск) в Тегеране. Раиси победил на выборах 18 июля, набрав 17,9 млн голосов (около 62%) при явке 48,8%. В церемонии планируется участие около 115 представителей из более чем 70 стран мира.

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