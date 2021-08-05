Жителям поврежденных ураганом домов под Тверью выдадут бесплатные продуктовые наборы
14:10 05.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"По поручению губернатора Игоря Рудени в Андреаполе оказывается необходимая помощь жителям, пострадавшим от стихии. <...> Продолжаются регулярные подворовые обходы, организована выдача бесплатных продуктов", - говорится в сообщении.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе, в наборы входят продукты первой необходимости, в том числе крупы, макароны, хлеб, консервы, чай, сахар, сгущенное молоко.
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