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Жителям поврежденных ураганом домов под Тверью выдадут бесплатные продуктовые наборы

14:10 05.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тверской области организовали выдачу бесплатных продуктовых наборов жителям поврежденных во время урагана домов, который 2 августа прошел на территории города Андреаполя, сообщила в четверг пресс- служба правительства региона.

"По поручению губернатора Игоря Рудени в Андреаполе оказывается необходимая помощь жителям, пострадавшим от стихии. <...> Продолжаются регулярные подворовые обходы, организована выдача бесплатных продуктов", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, в наборы входят продукты первой необходимости, в том числе крупы, макароны, хлеб, консервы, чай, сахар, сгущенное молоко.

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