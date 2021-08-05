В России потепление идет в 2,8 раза быстрее, чем в мире - Минприроды
16:45 05.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Процессы в рамках глобального потепления в России протекают в 2,8 раза быстрее, чем во всем остальном мире. Об этом заявил глава Минприроды России Александр Козлов, ссылаясь на расчеты Росгидромета.
В декабре 2020 года специалисты Росгидромета сообщали, что температура в России повышается в 2,5 раза быстрее среднеглобальной.
"Все климатические исследования в нашей стране делает Росгидромет. <…> Служба фиксирует, что в России потепление идет в 2,8 раза быстрее, чем в мире", - сообщил он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.
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