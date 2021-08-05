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НОВОСТИ

Стало известно, насколько выросли доходы компании, производящей вакцину от COVID-19

20:15 05.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская фармацевтическая компания Moderna ("Модерна"), разработавшая вакцину от нового коронавируса, зафиксировала выручку свыше 4 млрд долларов за минувший квартал. Как следует из опубликованной в четверг квартальной финансовой отчетности, доходы компании в годовом исчислении выросли более чем в 65 раз.

Так, за трехмесячных отчетный период, завершившийся 30 июня, выручка компании составила 4,354 млрд долларов. За полугодовой период данные по этому показателю составили 6,291 млрд долларов. За аналогичные периоды прошлого года выручка компании составляла 67 и 75 млн долларов соответственно.

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