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Правящая партия Германии начинает терять позиции - опрос

10:13 08.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отрыв германского политического блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) от конкурентов сокращается за семь недель до выборов в Бундестаг. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье в газете "Бильд ам зонтаг" результаты опроса, проведенного институтом INSA ("Инса").

В опросе, проводившемся с 2 по 6 августа, приняли участие 1,2 тыс. человек старше 18 лет. По данным социологов, если бы выборы в парламент проходили в ближайшие дни, то ХДС/ХСС получил бы 26% голосов (минус 1 п. п.). Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), наоборот, несколько укрепила свои позиции - за нее изъявили желание отдать голоса 18% избирателей (плюс 1 п. п.).

Рейтинг "зеленых" стагнирует после июльского снижения и в настоящее время составляет 18%. За "Альтернативу для Германии" готовы проголосовать 11% респондентов. Свободная демократическая партия набрала бы 12%. Левая партия получила бы 7% голосов.

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