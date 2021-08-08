0
0
80
НОВОСТИ

Нафтали Беннет: "Ливану пора вести себя ответственно. Мы не потерпим обстрелов"

14:19 08.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия и власти Ливана должны взять на себя ответственность за происходящее в их стране, так как Израиль не потерпит более обстрелов своей территории. С таким заявлением выступил в воскресенье на еженедельном заседании израильского кабмина премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет.

"Государство Ливан и ливанская армия должны взять на себя ответственность за то, что происходит на их территории. Государство Израиль не допустит более обстрелов своей территории", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

6 августа с ливанской территории по Израилю были выпущены 19 ракет, три из которых упали в Ливане, десять были перехвачены, а еще шесть разорвались в незаселенной местности на севере еврейского государства. До этого северные районы Израиля подвергались ракетным обстрелам из Ливана 4 августа и 20 июля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 08.08.2021
Оппозиция требует от властей Украины провести выборы в Донбассе
0
13
13:45 08.08.2021
Минобрнауки не будет заставлять студентов вакцинироваться
0
153
13:32 08.08.2021
В России необходимо строить новые наукограды и развивать существующие, уверен академик Румянцев
0
181
13:26 08.08.2021
Телеведущий Евгений Попов: спорт высоких достижений начинается со спортивных секций
0
172
13:23 08.08.2021
В Токио проходит демонстрация противников Олимпиады
0
197
13:04 08.08.2021
Бывший президент Киргизии попросил у граждан прощения
0
226
12:44 08.08.2021
США не признают выборы в Никарагуа
0
216
11:34 08.08.2021
ФСБ рассекретила доказательства того, что Япония готовилась к войне с СССР
0
384
11:28 08.08.2021
В России выявили 22 866 случаев заражения коронавирусом за сутки - оперштаб
0
301
10:36 08.08.2021
Российские спортсмены завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио
0
391

Возврат к списку