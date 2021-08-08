Нафтали Беннет: "Ливану пора вести себя ответственно. Мы не потерпим обстрелов"
14:19 08.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армия и власти Ливана должны взять на себя ответственность за происходящее в их стране, так как Израиль не потерпит более обстрелов своей территории. С таким заявлением выступил в воскресенье на еженедельном заседании израильского кабмина премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет.
"Государство Ливан и ливанская армия должны взять на себя ответственность за то, что происходит на их территории. Государство Израиль не допустит более обстрелов своей территории", - распространила высказывания премьера его канцелярия.
6 августа с ливанской территории по Израилю были выпущены 19 ракет, три из которых упали в Ливане, десять были перехвачены, а еще шесть разорвались в незаселенной местности на севере еврейского государства. До этого северные районы Израиля подвергались ракетным обстрелам из Ливана 4 августа и 20 июля.
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