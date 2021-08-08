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У дворца президента Кипра нашли и уничтожили подозрительный чемодан

19:30 08.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Кипра уничтожила в воскресенье контрольным взрывом подозрительный чемодан, обнаруженный в воскресенье неподалеку от президентского дворца в Никосии. Об этом стражи порядка сообщили в "Твиттере".

"Завершено исследование подозрительного предмета, который находился за пределами президентского дворца. Пиротехники произвели управляемый взрыв, но в нем (чемодане - прим. ТАСС) не оказалось никаких взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.

Об обнаружении подозрительного объекта, внешне выглядевшего как чемодан, стражам порядка сообщили около 15:00 (совпадает с мск). По информации офицеров полиции, предмет находился с внешней стороны ограды дворца.

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