Россия готовит заявку на проведение летней Олимпиады в 2036 году - Лавров

11:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия рассматривает возможность организации летней Олимпиады в 2036 году, несколько российских городов уже представили свои заявки. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с победителями и призерами Олимпийских игр в народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны "Самбекские высоты".

"Рассматривается. Готовятся заявки, - сказал он, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли в РФ возможность проведения летних Олимпийских игр в 2036 году. - Несколько городов: совершенно точно Питер, Казань, по- моему". Он также порекомендовал представителям Ростовской области не тянуть с подачей заявки, если они хотят проводить Олимпиаду на своей земле. "Несколько городов уже свои заявки представили, поэтому не затягивайте", - сказал министр.