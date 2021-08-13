Россия готовит заявку на проведение летней Олимпиады в 2036 году - Лавров
11:17 13.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия рассматривает возможность организации летней Олимпиады в 2036 году, несколько российских городов уже представили свои заявки. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с победителями и призерами Олимпийских игр в народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны "Самбекские высоты".
"Рассматривается. Готовятся заявки, - сказал он, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли в РФ возможность проведения летних Олимпийских игр в 2036 году. - Несколько городов: совершенно точно Питер, Казань, по- моему". Он также порекомендовал представителям Ростовской области не тянуть с подачей заявки, если они хотят проводить Олимпиаду на своей земле. "Несколько городов уже свои заявки представили, поэтому не затягивайте", - сказал министр.
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