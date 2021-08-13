Путин встретится с Меркель в Москве 20 августа
13:24 13.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель 20 августа в Москве. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Кремля.
"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов", - отметили в пресс-службе российского лидера.
Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что 20 августа Меркель отправится в Москву, а 22 августа посетит Киев.
Последний раз Путин и Меркель проводили очные переговоры в январе 2020 года в российской столице. После этого лидеры неоднократно созванивались по телефону, в последний раз - 21 июля текущего года. В марте 2021 года в формате видеоконференции состоялись также трехсторонние переговоры с участием Путина, Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.
В этом году завершается четвертый канцлерский срок Меркель, в пятый раз свою кандидатуру она выдвигать не стала. Новый канцлер ФРГ будет определен по итогам выборов в Бундестаг, которые пройдут 26 сентября.
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