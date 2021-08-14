Доверенными лицами справороссов на выборах в Госдуму стали Охлобыстин и Дружинина
17:40 14.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всего доверенными лицами партии, зарегистрированными Центризбиркомом, стали 75 человек. В их число также вошли актриса Зинаида Кириенко, актер и режиссер Сергей Пускепалис, телеведущий Олег Шишкин, публицист Владислав Шурыгин. Удостоверения большинству доверенных лиц были вручены лично руководителями партии - председателем справороссов Сергеем Мироновым и его сопредседателями Захаром (Евгением) Прилепиным и Геннадием Семигиным.
Доверенные лица имеют право выступать от имени партии, агитируя проголосовать за нее.
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