Доверенными лицами справороссов на выборах в Госдуму стали Охлобыстин и Дружинина

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Актер Иван Охлобыстин, народная артистка РФ Светлана Дружинина, художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков стали доверенными лицами партии "Справедливая Россия - За правду" на выборах в Госдуму, передает корреспондент ТАСС. Церемония вручения удостоверений прошла в субботу в "Президент-отеле" в Москве.



Всего доверенными лицами партии, зарегистрированными Центризбиркомом, стали 75 человек. В их число также вошли актриса Зинаида Кириенко, актер и режиссер Сергей Пускепалис, телеведущий Олег Шишкин, публицист Владислав Шурыгин. Удостоверения большинству доверенных лиц были вручены лично руководителями партии - председателем справороссов Сергеем Мироновым и его сопредседателями Захаром (Евгением) Прилепиным и Геннадием Семигиным.



Доверенные лица имеют право выступать от имени партии, агитируя проголосовать за нее.



