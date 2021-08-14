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К месту крушения Бе-200 Минобороны РФ направлен самолет ВВС Турции

18:20 14.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВВС Турции направили в субботу самолет и вертолет к месту крушения пожарного самолета Бе-200 Минобороны РФ. Об этом говорится в заявлении турецкого военного ведомства.

"Вертолет с [авиабазы] Инджирлик и самолет с [базы] Конья направлены для участия в поисково-спасательных работах в регион крушения российского пожарного самолета, который вылетел из Аданы для участия в тушении пожаров", - говорится в сообщении министерства.

В администрации провинции Кахраманмараш сообщили ТАСС о том, что арендованный у РФ самолет Бе-200 тушил пожар в районе Ылыджа. "Пожар в этой гористой местности начался после удара молнии. Туда был направлен Бе-200, который вылетел из Аданы. Вскоре связь с самолетом была прервана, после этого в район были отправлены отряды спасателей", - рассказали в администрации.

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