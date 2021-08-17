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Два человека погибли и семеро пострадали в ДТП с автобусом в Кабардино-Балкарии

17:00 17.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека погибли и еще семеро пострадали в результате столкновения трех автомобилей, в том числе автобуса, в Кабардино-Балкарии. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

"По предварительным данным, в 14:15 мск в Баксанском районе на автодороге А-158 "Прохладный - Эльбрус" в зоне производства дорожных работ произошло столкновение трех транспортных средств, в том числе автобуса ГАЗ. По предварительным данным, в результате ДТП двое человек погибли, семеро получили телесные повреждения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

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