Два человека погибли и семеро пострадали в ДТП с автобусом в Кабардино-Балкарии
17:00 17.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два человека погибли и еще семеро пострадали в результате столкновения трех автомобилей, в том числе автобуса, в Кабардино-Балкарии. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.
"По предварительным данным, в 14:15 мск в Баксанском районе на автодороге А-158 "Прохладный - Эльбрус" в зоне производства дорожных работ произошло столкновение трех транспортных средств, в том числе автобуса ГАЗ. По предварительным данным, в результате ДТП двое человек погибли, семеро получили телесные повреждения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 10:32 17.08.2021
- Демонстратор нового истребителя Checkmate обошелся в $30 млн - источник в ОАК
- 17:12 16.08.2021
- Корпус афганского спецназа расформирован, личный состав уволен
- 17:00 16.08.2021
- Путин присвоил звание генерала армии главкому ВКС РФ Суровикину
- 15:55 16.08.2021
- На форуме «Армия-2021» обсудят актуальные средства для работы в условиях Арктики
- 15:42 16.08.2021
- Форум «Армия-2021» выступит площадкой для обсуждения взаимодействия предприятий оборонно-промышленного комплекса и Федерального казначейства
- 14:32 16.08.2021
- Генсек ОДКБ сообщил о подготовке к учениям вблизи таджикско-афганской границы
- 15:40 13.08.2021
- Ситуация в Афганистане обсуждается на экстренном заседании Совета НАТО
- 20:06 12.08.2021
- Сотрудничество Росси и Китая в сфере обороны нельзя игнорировать - глава СТРАТКОМ
- 22:20 11.08.2021
- Сергей Шойгу рассказал, почему служит Отечеству
- 19:20 10.08.2021
- Военные учения у границ Афганистана будут продолжены - Шойгу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать