В России выявили 19 509 случаев заражения коронавирусом за сутки
11:20 27.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 509, до 6 844 049. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,29%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 19 217, до 6 112 035. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,3% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 798 против 820 днем ранее, до 180 041. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,63%, следует из данных штаба.
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