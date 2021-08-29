Лидеру Rammstein предложили выступить в Твери с соблюдением коронавирусных ограничений
12:04 29.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Организаторы музыкального фестиваля в Твери направили солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну предложение выступить с концертом 29 августа на закрытой площадке с соблюдением противоэпидемических мер. Об этом говорится в письме маркетинговой фирмы организаторов музыканту, которое есть в распоряжении ТАСС.
Организаторы подчеркнули, что на концертной площадке будут присутствовать не более 500 человек, включая творческий коллектив и технический персонал.
"Мы просим вас <...> обеспечить выступление (шоу) длительностью 70 минут (без перерывов) с концертной программой с участием концертного коллектива 29 августа 2021 года на территории пивоварни "Афанасий" в городе Твери", - сказано в документе.
Организатор музыкального фестиваля, руководитель холдинга "Афанасий" Максим Ларин уточнил ТАСС, что Линдеманна попросили провести концерт на закрытой площадке, а не той, где планировалось его выступление изначально. "Препятствий со стороны полиции при закрытии площадки быть не должно, поэтому прошу провести концерт на закрытой площадке", - сказал Ларин.
Накануне организатор фестиваля "Макларин - за Родину!" в Твери Максим Ларин сообщил, что формат мероприятия будет изменен. Площадку на предприятии, где расположена сцена для выступления Линдеманна, предлагается закрыть и не проводить там праздника вообще. При этом, по его словам, на территории вокруг холдинга организаторами будут поставлены шатры и проведены детские мероприятия. Кроме того, для выступления тверских музыкантов установят вторую сцену.
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