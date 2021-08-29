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Салливан: США могут бороться с терроризмом в Афганистане без присутствия войск

16:08 29.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США смогут противодействовать террористическим группировкам, действующим в Афганистане, и без присутствия американский войск в стране. Уверенность в этом выразил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу Си-би-эс, стенограмму которого опубликовали в воскресенье.

По его мнению, США "доказали, что могут подавлять террористические угрозы" без "масштабного присутствия" своих сил в стране. "Мы делали это в таких странах, как Ливия, Сомали, Йемен. И мы сможем делать это в Афганистане в будущем", - отметил помощник президента США.

На вопрос о том, рассматривают ли США возможность новой отправки сил в Афганистан, Салливан ответил: "Президент не намерен начинать новую войну в Афганистане. Он намерен завершить эту, продолжающуюся 20 лет".

Салливан также сообщил, что США продолжат наносить новые удары с воздуха по боевикам группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "И, да, мы рассмотрим возможность проведения других операций против этих ребят, чтобы устранить их с поля боя", - добавил Салливан.

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