ВЦИОМ: половина жителей Москвы готова участвовать в онлайн-голосовании

11:49

Большинство москвичей знают о возможности электронного голосования 17-19 сентября и положительно относятся к ней, свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По сведениям социологов, о дистанционном голосовании осведомлены 94% жителей Москвы, 63% из них хорошо знают об этом, а 31% только слышали о ней, но не знают подробностей. Не знают о дистанционном голосовании лишь 5% москвичей.

Горожане, которые уже участвовали в дистанционном электронном голосовании, в большинстве оценивают его положительно – такой отзыв оставили 57% респондентов ВЦИОМа, 33% отнеслись к этой процедуре нейтрально, а 9% - отрицательно.

Как считают опрошенные специалистами горожане, преимуществами дистанционного формата выборов будут удобство, свобода выбора места и времени голосования, экономия времени и быстрота процедуры, легкость и доступность, а также безопасность – ведь голосуя из дома, нельзя заразиться коронавирусом.

Примерно за год доля тех, кто допускает возможность дистанционного голосования выросла с 42% (май 2020 года) до 49% (август 2021 года). Доля респондентов, не допускающих такой возможности сократилась с 54% до 50%.