0
0
145
НОВОСТИ

Почти четверть взрослого населения в Приднестровье вакцинировали от COVID-19

12:05 30.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Приднестровье за полгода с начала вакцинации от COVID-19 ее полный курс прошла почти четверть взрослого населения. Об этом заявлено на прошедшем в понедельник заседании Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вируса при президенте непризнанной республики.

"Всего в республике от COVID-19 привито 90 789 человек, или 23,7% взрослого населения. На данный момент носителями вируса являются 510 приднестровцев. 172 из них проходят лечение на дому, 338 - в двух инфекционных госпиталях, общая загруженность которых составляет 93%", - отмечается в сообщении на сайте лидера Тирасполя.

Всего в Приднестровье за время пандемии коронавируса зафиксировано 52,1 тыс. случаев заражения, из которых 50 332 человека выздоровели, 1,2 тыс. скончались. В республику поступила вакцина "Спутник V", которую поставила Россия в качестве гуманитарной помощи, а также препараты британско- шведской компании AstraZeneca ("Астразенека"), американской фирмы Pfizer ("Пфайзер") и китайских производителей Sinovac Biotech ("Синовак байотек") и Sinopharm ("Синофарм").

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

13:10 30.08.2021
Необходимо продолжить информировать граждан о выплатах на школьников - Мишустин
0
19
13:00 30.08.2021
В Сирии проверили почти все современное российское оружие - Шойгу
0
48
12:30 30.08.2021
Почти 55 тыс. аккаунтов получат наблюдатели на выборах в сентябре - Панфилова
0
104
12:15 30.08.2021
Производители жвачки заплатят около $14 млн, чтобы очистить улицы британских городов
0
142
11:49 30.08.2021
ВЦИОМ: половина жителей Москвы готова участвовать в онлайн-голосовании
0
167
11:32 30.08.2021
Осенью в РФ могут быть комары - переносчики лихорадки Западного Нила - Роспотребнадзор
0
175
11:20 30.08.2021
Сохранение диппредставительства США в Афганистане маловероятно - Блинкен
0
206
11:05 30.08.2021
ЕС окажет поддержку соседним с Афганистаном странам для приема беженцев - Боррель
0
222
11:00 30.08.2021
Заморозки ожидаются в начале сентября в 11 российских регионах
0
240
10:52 30.08.2021
Наталья Сергунина рассказала о проведении в Москве нового технологического конкурса
0
228

Возврат к списку