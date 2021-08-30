Почти четверть взрослого населения в Приднестровье вакцинировали от COVID-19
12:05 30.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Всего в республике от COVID-19 привито 90 789 человек, или 23,7% взрослого населения. На данный момент носителями вируса являются 510 приднестровцев. 172 из них проходят лечение на дому, 338 - в двух инфекционных госпиталях, общая загруженность которых составляет 93%", - отмечается в сообщении на сайте лидера Тирасполя.
Всего в Приднестровье за время пандемии коронавируса зафиксировано 52,1 тыс. случаев заражения, из которых 50 332 человека выздоровели, 1,2 тыс. скончались. В республику поступила вакцина "Спутник V", которую поставила Россия в качестве гуманитарной помощи, а также препараты британско- шведской компании AstraZeneca ("Астразенека"), американской фирмы Pfizer ("Пфайзер") и китайских производителей Sinovac Biotech ("Синовак байотек") и Sinopharm ("Синофарм").
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