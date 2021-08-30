Производители жвачки заплатят около $14 млн, чтобы очистить улицы британских городов
12:15 30.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Инвестиции будут направлены на очистку испачканных жвачкой исторических мест, а также на проведение специальных мероприятий, побуждающих людей не выбрасывать изжеванную резинку на улице. "Пятна от выброшенной жевательной резинки - это бедствие для наших городов и поселков, на которое ежегодно тратятся миллионы фунтов стерлингов налогоплательщиков. <…> Ежегодные затраты на уборку оцениваются в 7 млн фунтов стерлингов (9,6 млн долларов)", - сказала министр окружающей среды Ребекка Поу.
Согласно исследованию организации Keep Britain Tidy, около 87% улиц Англии испачканы жвачкой. Выбрасывание мусора, в том числе жевательной резинки, в неположенных местах в Великобритании является уголовным преступлением и карается штрафом на месте нарушения до 150 фунтов стерлингов (206,5 долларов), а в случае признания нарушителей виновными в суде - до 2,5 тыс. фунтов стерлингов (3,4 тыс. долларов).
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