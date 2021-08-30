0
0
142
НОВОСТИ

Производители жвачки заплатят около $14 млн, чтобы очистить улицы британских городов

12:15 30.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компании по производству жевательной резинки потратят до 10 млн фунтов стерлингов (13,7 млн долларов), чтобы очистить улицы британских городов от жвачки в течение последующих пяти лет. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития.

Инвестиции будут направлены на очистку испачканных жвачкой исторических мест, а также на проведение специальных мероприятий, побуждающих людей не выбрасывать изжеванную резинку на улице. "Пятна от выброшенной жевательной резинки - это бедствие для наших городов и поселков, на которое ежегодно тратятся миллионы фунтов стерлингов налогоплательщиков. <…> Ежегодные затраты на уборку оцениваются в 7 млн фунтов стерлингов (9,6 млн долларов)", - сказала министр окружающей среды Ребекка Поу.

Согласно исследованию организации Keep Britain Tidy, около 87% улиц Англии испачканы жвачкой. Выбрасывание мусора, в том числе жевательной резинки, в неположенных местах в Великобритании является уголовным преступлением и карается штрафом на месте нарушения до 150 фунтов стерлингов (206,5 долларов), а в случае признания нарушителей виновными в суде - до 2,5 тыс. фунтов стерлингов (3,4 тыс. долларов).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:10 30.08.2021
Необходимо продолжить информировать граждан о выплатах на школьников - Мишустин
0
19
13:00 30.08.2021
В Сирии проверили почти все современное российское оружие - Шойгу
0
48
12:30 30.08.2021
Почти 55 тыс. аккаунтов получат наблюдатели на выборах в сентябре - Панфилова
0
104
12:05 30.08.2021
Почти четверть взрослого населения в Приднестровье вакцинировали от COVID-19
0
145
11:49 30.08.2021
ВЦИОМ: половина жителей Москвы готова участвовать в онлайн-голосовании
0
167
11:32 30.08.2021
Осенью в РФ могут быть комары - переносчики лихорадки Западного Нила - Роспотребнадзор
0
175
11:20 30.08.2021
Сохранение диппредставительства США в Афганистане маловероятно - Блинкен
0
206
11:05 30.08.2021
ЕС окажет поддержку соседним с Афганистаном странам для приема беженцев - Боррель
0
222
11:00 30.08.2021
Заморозки ожидаются в начале сентября в 11 российских регионах
0
240
10:52 30.08.2021
Наталья Сергунина рассказала о проведении в Москве нового технологического конкурса
0
228

Возврат к списку