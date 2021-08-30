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Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш выехала из страны - источники

17:00 30.08.2021 Источник: Интерфакс

Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш покинула Россию, сообщили "Интерфаксу" два информированных источника.

"Ярмыш покинула территорию РФ", - сказал один из собеседников агентства.

Другой источник уточнил, что она "выехала в Хельсинки".

Преображенский суд Москвы 16 августа приговорил Ярмыш к полутора годам ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несканкционированной акции 23 января в Москве. Ей запрещено менять место жительство, выезжать за пределы Московской области и участвовать в массовых мероприятиях.

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