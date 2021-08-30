Цена газа "Газпрома" для стран дальнего зарубежья выросла более, чем на половину
18:33 30.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средняя экспортная цена газа "Газпрома" для стран дальнего зарубежья (Европа и другие страны) в январе - июне 2021 года выросла на 53% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до $208,1 за 1 тыс. куб. м, следует из отчета холдинга.
Объем продаж газа в страны дальнего зарубежья вырос до 120,6 млрд кубометров против 98,2 млрд кубометров годом ранее (рост на 25%).
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