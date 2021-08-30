До 1 октября отменены все массовый мероприятия на Ставрополье
19:50 30.08.2021 Источник: Интерфакс
Ставропольский край не будет проводить никаких массовых мероприятий до начала октября из-за напряженной эпидситуации по коронавирусу, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в понедельник.
"До 1 октября никаких массовых мероприятий мы в крае проводить не будем", - сказал Владимиров в ходе "прямой линии" с жителями региона.
В частности, будет отменено и празднование Дня Ставропольского края, которое проводится в сентябре.
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