До 1 октября отменены все массовый мероприятия на Ставрополье

19:50 Источник: Интерфакс

Ставропольский край не будет проводить никаких массовых мероприятий до начала октября из-за напряженной эпидситуации по коронавирусу, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в понедельник.

"До 1 октября никаких массовых мероприятий мы в крае проводить не будем", - сказал Владимиров в ходе "прямой линии" с жителями региона.

В частности, будет отменено и празднование Дня Ставропольского края, которое проводится в сентябре.